Стал известен еще один соперник воронежского «Факела» на турецком сборе

С соседом по турнирной таблице ФНЛ "Факел" сразится 3 февраля. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стал известен соперник «Факела» на втором турецком предсезонном сборе. Руководителям клуба удалось договориться о матче с ФК «Чертаново». Этот подмосковный клуб сейчас идет на 18 месте в ФНЛ. С «Факелом» они соседи по таблице. Но воронежская команда, хотя и 17-я, имеет немалое преимущество по очкам – 28 против 23.

Трансляцию матча планируют организовать на клубном канале YouTube.

Напомним, 31 января «Факел» померяется силами с командой третьей лиги чемпионата Словакии – «Партизан Бардеев» из города Бардеев.