В Воронеже в коммуналке мужчина зарезал соседа матери

Фото – СУ СК по Воронежской области

Трагедия произошла в Воронеже в коммунальной квартире на улице Циолковского 23 января. Пьяный мужчина, приехав разобраться с соседом его матери, напал на обидчика с ножом. Разговор закончился зверской поножовщиной. Об этом сообщили полицейские и пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, между ранее судимым 37-летний мужчиной и 50-летний соседом его матери произошел жесткий разговор. При этом они оба находились в нетрезвом состоянии. Убийству предшествовал долгоиграющий конфликт. Спокойно уладить его не получилось. Когда сосед потребовал вернуть ему 300 рублей долга, тогда мужчина и вовсе рассвирепел. Он схватил кухонный нож и искромсал им оппонента, несколько раз ударив в шею и грудь. После этого лег благополучно спать. Наутро, увидев, что сосед умер, вызвал полицию.

Силовики возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.