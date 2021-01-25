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Общество

Воронежцы могут пожаловаться на плохое молоко по телефонам «горячей линии»

Их работа организована не только в областном центре, но и во всех районах
Юрий КОЗЛОВ
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Санитарные врачи сообщили, что с 25 января до 5 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать «горячая линия» по качеству и безопасности молочной продукции. Позвонив на нее, можно будет получить консультации специалистов по нормативным требованиям к молочным продуктам, рекомендации по их выбору. Также можно будет сообщить о просроченном или низкокачественном товаре в магазине. Специалисты также объяснят, как работает портал ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифицированным продуктам.

Главный телефон горячей линии 8-800-201-59-78. Туда можно позвонить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Кроме того, телефоны есть и в районных отделах Роспотребнадзора. Их номера можно увидеть здесь