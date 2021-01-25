Жительница Воронежа Анна Глебова ушла защищать город в 16 лет и прошла всю войну

Фото управы Ленинского района

В 78-ю годовщину освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков во всех районах города прошли памятные мероприятия: возложения венков к мемориалам и воинским захоронениям. Особенно важным в этот день стали знаки внимания и почтения живым защитникам города. Их сегодня остались единицы. И одна из них – жительница Ленинского района Анна Глебова, которая в 1942 году, будучи 16-летней девочкой, пошла воевать и принимала участие в защите города.

- За время боев молоденькой девочке-санинструктору пришлось выносить с поля боя раненых бойцов, трудится в госпиталях, - рассказали « Комсомолке» в управе района. – За невысокий рост девушку прозвали «Аня маленькая». Потом был Сталинград. А день Победы Анна Степановна встретила в Чехословакии.

После войны Анна Глебова вернулась в родной Воронеж, и долгое время работала преподавателем в школе высшего спортивного мастерства.

В день освобождения Воронежа с поздравлениями ее посетила делегация из управы. Глава района Сергей Ситников пожелал Анне Степановне крепкого здоровья, мира, благополучия и вручил памятный подарок.