С воронежских должников взыскали 119,5 млн рублей на капремонт в 2020 году

Задолженность граждан за капремонт за год составила более 146,3 млн рублей Фото: Ирина ШАБАНОВА

Мировые судьи и арбитраж в 2020 году рассмотрел 10,8 тысяч заявлений и исков о взыскании с воронежских неплательщиков взносов на капитальный ремонт. Задолженности «выбивал» региональный Фонд капитального ремонта. Об этом сообщили в правительстве области 25 января.

Общая сумма долгов по итогам прошлого года составила свыше 218,6 млн рублей. Из поданных в суды исков 10,5 тысяч – о взыскании с физических лиц. Задолженность граждан перед ФКР составила более 146,3 млн рублей. А вот адрес юридических лиц было направлено 173 претензии на чуть выше 72,3 млн рублей.

Более 119,5 млн рублей должники погасили как в добровольном, так и в принудительном порядке.

В региональном фонде капремонта напомнили, что если задолженность по взносам не превышает 500 тысяч рублей, то такие иски рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке – без вызова сторон. Вынесенный приказ имеет силу исполнительного листа. Поэтому приставы имеют право списать со счета должника не только саму сумму, но и пеню и госпошлину.