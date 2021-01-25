За январь в Воронежской области число безработных снизилось с 36 тыс до 31 тыс человек

В Воронежской области в январе 2021 года, по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировали значительное сокращение числа безработных - на 5000 человек.

- Если месяц назад число официально безработных в регионе составляло 36 тысяч человек, то на сегодня это 31 тысяча. А в сравнении с октябрем 2020 года (пиком напряженности на рынке труда, тогда было зарегистрировано 51,2 тысяч безработных) их стало на 40% меньше, - сообщили в правительстве Воронежской области. - Регион оказывает поддержку тем, кто остался без работы. Так, в 2020 году после 1 марта на эти цели было направлено более 700 млн рублей.

Напомним, власти планируют возобновить деятельность детских аттракционов и фудкортов, долгое время закрытых из-за коронавирусных ограничений, чьи сотрудники фактически остались без работы.