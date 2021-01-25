В районе под Воронежем пройдет прием первого заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета

Иван Ковалев. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 27 января, с 11 часов в Новоусманском межрайонном следственном отделе (село Новая Усмань, улица Юбилейная, дом № 6) пройдет прием первого заместителя руководителя СУ регионального СК России по Воронежской области генерал-майора Ивана Ковалева.

Чтобы пообщаться с Иваном Владимировичем, нужно предварительно записаться. Для этого нужно позвонить:

в аппарат следственного управления по Воронежской области (город Воронеж) по тел. 8(473) 269-81-21, 8 (473) 269-81-09;

в Новоусманском межрайонном следственном отделе по тел. 8 (47341) 5-34-84.

На приеме можно обсудить вопросы по доследственным проверкам и расследованию уголовных дел, относящихся к компетенции Следственного комитета. А также пожаловаться на действия (или бездействия) и необоснованные на взгляд граждан решения, принятые сотрудниками регионального управления СК.

На личный прием нужно взять с собой паспорт или иную бумагу, удостоверяющую личность, а в случае обращения от имени третьих лиц, - документ, удостоверяющий их полномочия.