В Воронеже будут судить экс-чиновника, помогавшего знакомому выигрывать конкурсы по госзакупкам

В Ленинский райсуд передали уголовное дело бывшего заместителя руководителя департамента цифрового развития Воронежской области, обвиняемого в коррупции.

По версии следствия, в течение двух лет (с декабря 2017 по август 2019 года) чиновник неоднократно нарушал условия конкуренции, сообщая знакомому предпринимателю о планируемых в департаменте госзакупках конкретных наименований оборудования, сроках его поставки, а также другие сведения, обеспечивающие преимущество при проведении конкурсных процедур представляемых им трем организациям.

За эту информацию госслужащий получил от предпринимателя оргтехнику в подарок на общую сумму более 60 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Теперь его будут судить за злоупотребление должностными полномочиями.