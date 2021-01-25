В Воронежской области снимают ограничения по коронавирусу: возобновят работу детские аттракционы и фудкорты

Дети смогут вернуться в парки аттракционов Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшие дни в Воронежской области должны возобновить работу детские аттракционы и фудкорты. Об этом 25 января сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Региональное правительство готово пойти на это смягчение, если решение поддержит Роспотребнадзор.

- Обстановку по коронавирусу в регионе сейчас можно считать управляемой. В течение последних недель видим, что число выписанных из стационаров превышает количество госпитализированных. Значит, мы должны стать еще на один шаг ближе к возвращению к «доковидной» жизни». Это касается и бизнеса, который во многом обеспечивает стабильность нашей области, - отметил губернатор Александр Гусев

Глава региона 1 декабря 2020 года в прямом эфире в социальных сетях признал, что была допущена ошибка при снятии ограничений по коронавирусу в конце июня после спада первой волны заболевания. «Выпал из внимания» сектор парков аттракционов.

Руководство парка аттракционов в сити-парке «Град» на своих страницах в соцсетях опубликовало открытое обращение к федеральным и региональным органам власти. Они сообщили, что оказались на грани банкротства.

Ранее мы сообщали, что еще 16 человек умерли в Воронежской области после осложнений коронавируса, сообщил утром 25 января региональный оперштаб. Таким образом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 1 727 жителей области.

До этого решение о другом послаблении приняли 14 января – тогда дали возможность работать кружкам и секциям дополнительного образования.