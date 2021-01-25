На благоустройство парков Мостозавода и «Алые паруса» в Воронеже потратят 15,4 млн рублей

Парк "Алые паруса" приведут в порядок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа опубликовала два распоряжения, подписанных градоначальником. Из них стало известно, сколько власти планируют вложить средств в благоустройство двух общественных пространств. Речь идет о парках «Алые паруса» и Мостозавода на улице Уточкина.

В общей сложности на оба объекта планируют потратить 15,4 млн рублей. Большая часть – это средства федерального бюджета. Работы, как и сообщалось ранее, произведут уже в 2021 году.

На благоустройство парка у Мостозавода в Левобережном районе выделят – 13,4 млн рублей из столичной казны, 274,3 тысяч из областного и 137 рублей из городского бюджета. Там появятся тематические зоны, площадки для детей и выгула собак, лавочки, урны и освещение. На ремонт в «Алых парусах» потратят намного меньшую сумму. Из федерального бюджета выделят 1,65 млн рублей, из областного — 33,7 тысяч, а из муниципального всего 17 рублей.

Для благоустройства парков уже нашли подрядчиков. Обновлением парка Мостозавода займется местная «СНВ 17». Работы по «Алым парусам» выполнит компания «Балли». Работы проведут в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда».