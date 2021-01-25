Воронежцев предупредили о яме-ловушке у авиазавода

Недалеко от главной проходной авиазавода образовалась большая яма. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили предостережение водителям, ездящим на левом берегу в районе авиазавода. По адресу: улица Циолковского, 27 их ждет ловушка – огромная яма, наполненная водой. На момент, когда сделали фото, она еще и никак не была огорожена. Кстати, в этом месте ездят и две маршрутки - №№ 104 и 125.

Оказалось, что в этом месте на прошлой неделе сотрудники «РВК-Воронеж» чинили износившийся коллектор, построенный еще в 60-х годах XX века. После окончания работ вроде бы провели благоустройство. Однако все планы спутала погода.

- При почти двадцатиградусном суточном перепаде температур с –17 до +2 просадки грунта никак не избежать. Чтобы выровнять дорожное покрытие, 25 января на объект доставили дополнительно 3 тонны горячего асфальта и 2,5 тонны щебня. До конца дня работы там планируем завершить, - пообещали в ООО «РВК-Воронеж».