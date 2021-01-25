В Воронеже изменят маршруты трех городских автобусов

В Воронеже изменят путь следования трех популярных автобусных маршрутов. Речь идет о городских автобусах № 42 «ж/д вокзал «Воронеж-1» – ул. Тверская» и двух кольцевых № 62 «ул. Тверская – ул. Тверская» и № 64А «ул. Малаховского – ул. Малаховского». Произойдет это с 27 января.

Как пояснили в мэрии, изменения запланированы в целях улучшения транспортного обслуживания в городе.

Теперь автобус № 42 будет ездить от железнодорожного вокзала «Воронеж-1» с 5:30 до 14:00, а в выходные дни до 13:00, до остановки «ул. Тверская» на улице Урывского. Маршрут его буде пролегать через Чернавский мост, Ленинский проспект, Остужева (съезд на улицу-дублер в районе дома № 39а), Урывского, с заездом на «Остужевский рынок». Площадка для разворота и стоянки – улица Урывского, 9/2).

Автобусы на кольцевом маршруте № 62 от остановки «ул. Тверская» направят по Урывского, через многоуровневую развязку на Остужева, автодороге М-4 «Дон», Ленинскому проспекту, Брусилова, Чернавскому мосту, Кольцовской, 20-летия Октября, далее по ВоГРЭСовскому мосту, улице Лебедева, и обратно на Остужева по Ленинскому проспекту до конечной – улицы Урывского, 9/2.

Маршрут № 64А также изменит название – «ул. Малаховского – ж/д вокзал «Воронеж-1».

Он проследует от остановки «ул. Малаховского» по Рамонскому переулку, улицам – Краснодонская, 9 Января, Машиностроителей, Текстильщиков, проспекту Труда, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской до остановки «ж/д вокзал «Воронеж-1» (разворот автобусов на пересечении улиц Кольцовской и Ф. Энгельса, площадка для стоянки – улица Кольцовская, 2).