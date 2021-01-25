65 воронежцев заплатят штрафы за нарушения коронавирусных ограничений

За прошедшую неделю с 18 по 24 января в Воронежской области зафиксировали 501 административное правонарушение по антиковидным мерам, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу.

- Материалы по всем нарушениям передали в суды, из них около трети уже рассмотрены. По итогам судебных решений, 65 человек заплатят штрафы, 108 жителям области вынесены предупреждения, - отметили в пресс-центре Воронежской области.

Напомним, по материалам проверки Роспотребнадзора ранее оштрафовали директора Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, там плохо соблюдались коронавирусные требования; директора одно из школ Грибановского района, жителя Лисок, которого повторно задержали в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

С начала пандемии в Воронежской области ковидом заразились почти 56 тыс человек, 1727 пациентов умерли от осложнений COVID-19