В Воронежской области бизнесмен украл 1 млн рублей из субсидии на возмещение затрат на содержание садов

До 10 лет заключения может получить бобровский предприниматель за мошенничество в особо крупном размере. 35-летний мужчина нажился на получении субсидии.

Совладелец и один из соучредителей агропредприятия летом 2018 года получил субсидию на возмещение части затрат на закладку и уход за плодовыми садами в размере 4,1 млн рублей. При этом мужчина представил фиктивные документы с завышенной стоимостью расходов на содержание многолетних плодовых насаждений.

В результате мошеннических действий предприниматель незаконно положил в свой карман более 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.