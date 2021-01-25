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Звезды

Лиза Арзамасова устроит в Воронеже "Ночь откровений" Валерию Николаеву

Артисты приедут на гастроли
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗ

афиша ВКЗ

17 февраля в Воронеж с гастролями приедут известные артисты Лиза Арзамасова и Валерий Николаев. Звезды привезут театралам спектакль "Ночь ее откровений".

Это авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом и лихо закрученным сюжетом, практически детективная история, которая заканчивается самым неожиданным образом.

Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся легкой интрижки в баре с юной красавицей. Она сущий ангел, но у нее свои «скелеты в шкафу»...

Спектакль покажут в ВКЗ 17 февраля, начало в 19.00.

Культура