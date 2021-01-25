В райцентре под Воронежем ищут подрядчика для создания парка за 96 млн рублей

Фото проекта предоставлено правительством Воронежской области

В городе Лиски Воронежской области начали поиск подрядчика для благоустройства парка «Горки» на улице Коминтерна. Местная администрация опубликовала аукционную документацию 22 января. Подведение итогов намечено на 2 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 96,6 млн рублей.

Ранее состоялся конкурс на поиск подрядчика для проектирования парка, который займет 5,6 га и станет частью единого рекреационного пространства. Предполагается, что в эту территорию войдут также городской парк культуры и отдыха и благоустроенная пешеходная аллея по улице Титова. Победителем стала компания «ПГС-проект».

Обновленные «Горки» планируют открыть для посетителей к 1 октября 2021 года. Благоустройство профинансируют совместно из трех бюджетов – федерального, областного и городского.

Сейчас в Лисках на этом месте находится пустырь. Меж тем, согласно концепции (а ее признали одной из лучших на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях), здесь может появиться множество мест для активного и тихого отдыха, а также массовых гуляний.

Здесь сделают набережную возле реки Дон, ярмарочную площадь и фуд-корт, оборудуют трассы для тюбингов. Кроме того, там появятся защитные навесы в летнее время, современное освещение, пешеходные дорожки, скамейки и урны.

К услугам посетителям нового парка будет также экскурсионный паровозик.