В Воронеже на проект ремонта постоялых дворов XIX века собираются потратить порядка 14 млн рублей

Власти ищут подрядчика на разработку проекта ремонта «постоялых дворов» на ул.Фридриха Энгельса, 52. В комплекс зданий, являющихся объектом культурного наследия регионального значения, входят постоялые дворы Андриановых (левое), Гончарова (два центральных) и Расторгуева (правое). Согласно данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 14 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Заявки принимают до 1 февраля, итоги тендера подведут 3 февраля.

Подрядчик в течение 120 рабочих дней с даты заключения контракта должен разработать проект, рабочую документацию и провести их через госэкспертизу.

В проекте необходимо предусмотреть ремонт фасадов, кровли, входных групп, полов, потолков, лестничных пролетов и подвальных помещений, а инженерных систем зданий.

В царской России в зданиях располагались постоялые дома и гостиницы, в послевоенные годы - обувная фабрика и радиокомитет.