Воронежские студенты в среднем готовы работать за 25 тысяч рублей в месяц

Студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства других соискателей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В начале 2021 года 85% воронежских студентов ищут работу с полной занятостью. Хотя в 36% резюме указано, что они рассмотрят и частичную занятость. 9% студентов готовы хотя бы к стажировке, а 8% к работе на проекте или временному трудоустройству, 2% ищут варианты волонтерства. Такие данные приводят аналитики платформы hh.ru.

Примечательно, что на полный рабочий день согласны 78% соискателей из числа студентов. Гибким графиком интересуются 39%, сменным – 33%, удаленной работой – 22%. Как правило, молодые люди указывают в резюме, что готовы рассмотреть разные предложения.

Средняя ожидаемая зарплата у студентов Воронежской области - 25 тысяч рублей. Как отмечают аналитики, это на 5 тысяч рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона.

- Любопытно, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 47% студентов-воронежцев, а в общем доля таких соискателей – лишь 40%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 15 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Воронежской области делает 14 откликов, - сообщает служба hh.ru.

Самая популярная профессиональная сфера среди студентов-воронежцев – «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - 14% резюме здесь принадлежат учащимся вузов и ссузов. На втором месте – «Наука, образование» (12% резюме), на третьем – «Туризм, гостиницы, рестораны» (10%). Реже всего они интересуются «Транспортом и логистикой» и «Безопасностью» (всего по 3%).