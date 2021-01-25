Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Воронежские студенты в среднем готовы работать за 25 тысяч рублей в месяц

При этом многие хотят найти себя в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства других соискателей

Студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства других соискателей

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В начале 2021 года 85% воронежских студентов ищут работу с полной занятостью. Хотя в 36% резюме указано, что они рассмотрят и частичную занятость. 9% студентов готовы хотя бы к стажировке, а 8% к работе на проекте или временному трудоустройству, 2% ищут варианты волонтерства. Такие данные приводят аналитики платформы hh.ru.

Примечательно, что на полный рабочий день согласны 78% соискателей из числа студентов. Гибким графиком интересуются 39%, сменным – 33%, удаленной работой – 22%. Как правило, молодые люди указывают в резюме, что готовы рассмотреть разные предложения.

Средняя ожидаемая зарплата у студентов Воронежской области - 25 тысяч рублей. Как отмечают аналитики, это на 5 тысяч рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона.

- Любопытно, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 47% студентов-воронежцев, а в общем доля таких соискателей – лишь 40%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 15 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Воронежской области делает 14 откликов, - сообщает служба hh.ru.

Самая популярная профессиональная сфера среди студентов-воронежцев – «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» - 14% резюме здесь принадлежат учащимся вузов и ссузов. На втором месте – «Наука, образование» (12% резюме), на третьем – «Туризм, гостиницы, рестораны» (10%). Реже всего они интересуются «Транспортом и логистикой» и «Безопасностью» (всего по 3%).