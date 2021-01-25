Незаконно перевозивший овец воронежец пытался дать взятку полицейскому

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На днях Кантемировский районный суд вынес приговор по уголовному делу о попытке дать взятку полицейскому. На скамье подсудимых оказался 24-летний местный житель. Ранее ему уже довелось «мотать срок» на тюремных нарах. В этот раз правоохранители задержали его за перевозку овец. Документов на домашний скот молодой человек предоставить не смог.

Как сообщили в суде 25 января, дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на взятку должностному лицу). Как было установлено во время разбирательства, поскольку мужчина не смог полицейским объяснить, откуда у него взялись овцы, стражи порядка составили на него административный протокол. Чтобы избежать ответственности, молодой человек положил в кабинете правоохранителя в папку для документов 2500 рублей, потом пообещал «занести» еще 12500. Полицейский от денег отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Суд приговорил перевозчика овец к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале суда.