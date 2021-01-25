В воронежском «Буране» одним вратарем стало меньше

Денис Перевозчиков во многих матчах, мягко говоря, не выручал. Фото: с сайта ХК «Буран»

Руководители «Бурана» расторгли контракт с вратарем Денисом Перевозчиковым. В клубе сообщили, что сделали это по обоюдному согласию, не дожидаясь окончания сезона. Контракт истекал 30 апреля. Так что не доработал его Денис совсем немного. Особенно учитывая, что «Буран» в плей-офф уже ни при каких условиях не попадет.

Надо сказать, решение о расставании с Перевозчиковым выглядит достаточно обоснованным. В большинстве матчей он, мягко говоря, не спасал, а в других вообще ловил «бабочки». О нынешнем состоянии Дениса много говорит то, что сменивший его 18-летний Захар Виноградов выглядит на фоне последних матчей Перевозчикова едва ли не вторым Третьяком.