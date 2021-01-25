Жительница Воронежа стала жертвой афериста, пытаясь купить шубу за 6 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

39-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенников. Дама хотела прикупить шубку подешевке. И нашла в интернете заманчивое объявление. Все моменты женщина обсудила по переписке в мессенджере. В конце концов, лжепродавец прислал ей реквизиты «QIWI-кошелька» для оплаты, после чего обещал отправить товар транспортной компанией.

Женщина перевела 6 000 рублей, но шубу не дождалась - мошенник перестал выходить на связь.

Напомним, еще одна жительница Воронежа стала жертвой афериста, пытаясь купить телевизор за 7000 рублей