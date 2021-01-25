Воронежский «Факел» в первой игре нового года сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Сербии

Для начала ничья с командой элитной лиги Сербии - результат неплохой. Фото: с сайта ФК "Факел"

Первый матч нового года на сборе в турецком городе Кунду «Факел» провел с занимающим 17 место в элитной лиге Сербии (всего 20 команд) клубом «Рад» из Белграда.

Результативным получился только первым тайм. Надо сказать, на него «Факел» вышел в боевом составе. На 19 минуте счет открыл Разборов. Впрочем, сербы в долгу не остались. На 36 минуте Караклаич забил ответный гол.

Во втором тайме тренерский штаб «Факела» выпустил на поле честолюбивых дублеров. Команды лучше сыграли в обороне, чем в атаке. Итог – 1:1. Вполне нормальный результат, если вспомнить, как с сербами сыграла сборная России. Как вы помните – 0:5. Так что, «Факел» за этот матч точно ругать не стоит.

Впереди у воронежской команды игра 31 января в Белеке с клубом «Партизан Бардеев» из словацкого города Бардеев, выступающего в местной третьей лиге.