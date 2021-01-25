«РВК-Воронеж» благодарит горожан за своевременную оплату услуг

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Более 350 тысяч абонентов проявили сознательность и в срок до 25 января оплатили декабрьские квитанции. Две трети воронежцев использовали для этого мобильные сервисы.

Всё большую популярность у абонентов водоканала приобретает мобильное приложение «РВК.Услуги». По сравнению с декабрем, в текущем месяце количество его пользователей увеличилось почти в полтора раза.

«Мы очень рады, что жители города по достоинству оценивают цифровые сервисы предприятия. А с помощью приложения не только оплачивают потребленные ресурсы, но и передают показания счетчиков. Можно также заказать услуги поверки, установки или замены приборов учёта, не опасаясь «нарваться» на какую-нибудь недобросовестную фирму», - рассказала заместитель коммерческого директора «РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Через РВК.Услуги абоненты могут получать информацию о состоянии своего лицевого счёта и оплачивать задолженность. Операция происходит мгновенно, данные об оплате автоматически поступают в компанию, и с помощью электронного обмена абонент исключается из списка должников. В мобильном приложении сохраняется история операций, и необходимые документы для подтверждения оплаты.

Чтобы установить мобильное приложение на свой смартфон, необходимо ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» в Google Play или App Store. Кроме того, ссылки и иконки для скачивания приложения есть на сайте водоканала.