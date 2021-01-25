Суд не стал наказывать воронежский концертный зал Event-Hall за техно-вечеринку

Рамонский суд прекратил административное дело в отношении Event-Hall за техно-вечеринку, проведение которой в ноябре 2020-го вызвало в Воронеже скандал. Напомним, санитарные врачи провели проверку после мероприятия и выявили нарушения санэпиднорм режима коронавирусных ограничений, указанных в указе губернатора.

Суд разобрался, что концертная площадка просто сдала помещение в аренду организатору концерта. И пришел к выводу, что раз в договоре было прописано, что «арендатор самостоятельно организует свою работу с учетом требований положений Указа губернатора о коронавирусных ограничениях и несет ответственность за выполнение требований своими посетителями», то виноват в нарушениях организатор концерта.

А его уже оштрафовали в конце ноября 2020-го.

- Постановлением суда от 14 января 2021 года производство по делу об административном правонарушении в отношении директора Event-Hall прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения, - сообщается в материалах Рамонского суда.