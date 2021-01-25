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Общество

Микрофинансовая организация не смогла отобрать у женщины из Воронежа единственную квартиру только благодаря Верховному суду

Местные служители Фемиды приняли сторону ростовщиков
Артем ИЛЬИН
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Судебные мытарства женщины, задолжавшей микрофинансовой организации, еще не закончились.

Судебные мытарства женщины, задолжавшей микрофинансовой организации, еще не закончились.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Жительнице Левобережного района чудом удалось отстоять свою единственную квартиру. Женщина задолжала микрофинансовой организации. По закону, если у гражданина России есть долги, у него могут отобрать любое имущество, кроме квартиры (если она единственная). Однако ростовщики попытались наплевать на закон.

Тем более, что зацепка у них была. Формально женщине принадлежало 3/20 доли в жилом доме. Все – жилье не единственное, можно отбирать квартиру. Такова была логика «микрофинансистов». И кого волнует, что дом, где должнице принадлежит эта микродоля, разделен на 3 квартиры, одна из которых является холодной пристройкой и кухней, санузлом, системой отопления не оснащен и что там зарегистрированы и проживают 11 человек. То есть нормальных условий нет.

Почему-то не заинтересовало это обстоятельство ни судебных приставов, ни Левобережный суд Воронежа, ни Воронежский областной суд. Отчаявшаяся женщина обратилась в Москву. И только в Верховном суде России нашла защиту. В этой инстанции постановили все судебные акты отменить. А дело снова направить в Левобережный суд Воронежа для повторного рассмотрения.