В День освобождения Воронежа от фашистов телебашню украсит праздничный салют и георгиевская лента

25 января Воронеж отмечает 78-летнюю годовщину освобождения от фашистов. В честь защитников города на телебашне включат праздничную подсветку.

- Специально к этому событию разработали торжественный сценарий иллюминации - на башне вспыхнет салют, засияет пламя и георгиевская лента, а красные гвоздики будут сменяться красными звездами. Для демонстрации визуальных образов будут задействованы все 4480 пиксельных светильников и 12 прожекторов, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Световое шоу воронежцы смогут увидеть 25 января с 18.00 до 22.00.