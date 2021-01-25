Жительница Воронежа стала жертвой мошенника, пытаясь купить телевизор за 7 тыс

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 40-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенника, пытаясь "недорого" купить телевизор. Инцидент произошел в мае 2020 года.

Через знакомых дама узнала координаты мужчины, который якобы является сотрудником магазина по продаже бытовой техники и может помочь купить телевизор с дополнительной скидкой. Женщина созвонилась с ним, они договорились о модели телевизора, мужчина сказал перевести ему на карту деньги в качестве оплаты.

Дама перечислила 7000 рублей и стала ждать. Какое-то время аферист кормил покупательницу "завтраками" о скорой доставке телевизора, а потом перестал выходить с ней на связь.

Мошенника задержали, он работал в одной из служб такси. 30-летний воронежец, уже судимый за подобные преступления, признался, что ранее работал специалистом по продаже бытовой техники. И специально ввел в заблуждение женщину, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Полученные деньги он потратил на погашение долга.

За мошенничество ему грозит до пяти лет лишения свободы.