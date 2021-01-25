Появились фото смертельной аварии под Воронежем

Все, что осталось от "Тойоты". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На сайте регионального ГУ МВД появились фото смертельной аварии, случившейся в воскресенье, 24 января, в 8.10 в Панинском районе. Напомним, там «Тойота-Камри» врезалась в столб и загорелась, водитель погиб. В полиции уточнили, что мужчине было 36 лет, он жил в Воронеже.

Обломки иномарки разлетелись по обочине. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, из-за чего водитель мог не справиться с управлением автомобилем.

Всего 24 января случилось 96 ДТП, из них 73 – в Воронеже, 18 – в районах области, 5 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, двое получили ранения. 20 водителей поймали пьяными за рулем. Еще 66 будут оштрафованы за то, что ехали на красный свет.