В Воронеже из-за потепления закрыли пять уличных катков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы уличных катков "Лед" сообщили, что из-за потепления пока не работают пять ледовых площадок в парках. Это катки в Центральном парке, Комсомольском сквере, парках "Алые паруса", "Южный" и у ТРЦ "Максимир".

- Эх, ситуация плачевная - мы опять не работаем! Такой скачок от -20 до +5 еле выдержит не только давление, но и наш лед. Если будет возможность открыть катки - в ленте обязательно появится информация! - сообщили организаторы в соцсетях.

Катки перестали работать с 23 января, когда началось активное потепление. Ожидается, что плюсовая температура продержится всю неделю.

Узнать о начале работы катков, если похолодает, можно по телефону 256-96-47.