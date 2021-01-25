Воронежцам сыграют пять фортепианных концертов Бетховена

29 и 30 января в Воронеже состоятся концерты Петра Лаула, перенесенные с 23 и 24 октября 2020 года. Напомним, пианист из Санкт-Петербурга сыграет концерты, посвященные 250-летию со дня рождения Бетховена. Петр Лаул - один из ярких современных интерпретаторов музыки композитора. В 2015 году он исполнил в Малом зале филармонии Санкт-Петербурга цикл из 32-х фортепианных сонат композитора. В числе достижений пианиста также исполнение пяти фортепианных концертов Бетховена. По задумке музыканта, исполненные за два вечера, они представляют собой своего рода сверхпроизведение и дают слушателям возможность увидеть перспективу развития бетховенского творчества в целом.

- Часто бывает, что эти концерты играют подряд, но мне это кажется не таким интересным, - рассказывает о концепции программы Петр Лаул. - Первые два концерта друг на друга похожи по смыслу и не воспринимаются как что-то контрастное. Мне интересно сопоставить их по каким-то внутренним связям: и тональным, и драматургическим. Первый и Третий - это как бы две стороны одной медали. Мы с них начинаем, они как два антипода - один в до мажоре, другой в до миноре - спорят по тональному плану. И это два разных Бетховена: молодой, который еще не знает о своей глухоте, блестящий исполнитель, гастролирующий пианист, - и уже зрелый Бетховен, который как раз недавно узнал, что у него проблемы со слухом. Это сопоставление в одном отделении мне кажется интересным и хорошо работающим. А Четвертый и Пятый концерты, поскольку это такие два очень тяжелых и масштабных сочинения, я предпочел развести по разным вторым отделениям. Поэтому получился такой порядок: в первый вечер - Первый, Третий, Четвертый, во второй - Второй и Пятый концерты.

Концерты пройдут в филармонии 29 января в 19.00, 30 января в 18.00.