Воронежскую девочку со СМА положили в больницу для введения препарата

Воронежскую девочку Кристину Головчанскую 23 января положили в московскую больницу. Как сообщают Новости Воронежа, ребенку вскоре должны ввести препарат «Золгенсма» за 150 миллионов рублей.

У Кристины диагностирована спинальная-мышечная атрофия (СМА). От смертельного заболевания может спасти только дорогостоящий укол. В больницу ребенок вместе с мамой Светланой приехали 22 января. Сделали тест на коронавирус. И выходные провели в палате. Когда малышке ведут препарат «Золгенсма», пока неизвестно.

Напомним, что громадную сумму для спасения жизни Кристины собирали всем миром. 30 декабря 2020-го удалось собрать последние 20 миллионов.