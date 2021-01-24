В Воронежской области автомобиль сгорел вместе с гаражом

В воскресенье, 24 января, в 16.03 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Троеруково Лискинского района. В гараже частного дома на улице Горького загорелась «Шевроле Ланос». К месту ЧП отправились сотрудники трех пожарных отделений в общем количестве 10 человек и три единицы спецтехники.

Пожар ликвидировали в 16.16. В результате ЧП иномарка полностью уничтожена огнем, а помещение гаража обгорело изнутри с обрушением кровли по всему периметру постройки.

По оперативной информации пострадавших нет. Причины возгорания выясняют эксперты.