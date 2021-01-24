В Воронеже начали демонтировать главную городскую елку

На главной площади Воронежа 24 января начали демонтировать новогоднюю елку. Фотографию с места событий горожане опубликовали в паблике «Воронеж/СТОГ».

Напомним, в ушедшем году на эти цели из городского бюджета выделили 1,88 миллиона рублей. Контракт выиграла фирма «Горспецремонт». В ее обязанности входит установка искусственного дерева, его украшение перед праздником и последующий демонтаж с транспортировкой всего оборудования к месту хранения до следующего года.

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