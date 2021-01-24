В Воронежских лесах браконьеры начали отлов перелетных птиц к Благовещению

Фото из группы "Птицы/Воронеж" соцсети "Вконтакте"

К волонтерам - зоологам поступил первый сигнал об отлове перелетных птиц в воронежских лесах. Браконьеры начали подготовку в празднованию Благовещения, 7 апреля. В этот день на площадках перед храмами города располагаются люди с клетками, в которых бьются пернатые невольники - снегири, чечётки, чижи, щеглы, зеленушки. Торговцы живым товаром предлагают за плату выпустить птиц на волю – в дань многовековой традиции, которая, однако, к православному празднику не имеет никакого отношения, а, напротив, оборачивается гибелью сотен птиц.

-Пернатые будут ютится в клетках торговцев неделями, без нормальной пищи и еды, без возможности летать. Этих птиц ждёт не воля, а смерть от обезвоживания, голода, бродячих собак и кошек, - рассказали сотрудники Центра охраны животных «Наша природа».

Волонтеры призывают воронежцев не оставаться равнодушными и помочь в спасении птиц:

- Если вы стали свидетелем отлова, сфотографируйте или снимите на видео лица нарушителей, номера машин, инструменты отлова и т.д. (проводить съёмку в общественном месте имеют право все). Составьте обращение в полицию и сообщите нам. Помогите распространить эту информацию, чтобы птицы остались на воле.