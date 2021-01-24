Воронежский областной Дом журналистов замерзает из-за проблем с системой отопления

фото со страницы Воронежского областного дома журналистов в соцсети "Вконтакте"

Жильцы и арендаторы помещений в доме №14 на площади Ленина пожаловались на плохое отопление. Среди замерзающих оказался областной Дом журналистов, который расположен в угловом помещении дома. Сотрудники Домжура жаловались и в обслуживающую многоэтажку УК Центрального района, и в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области.

- ГЖИ на сигнал отреагировала, внесла предписание исправить нарушение и назначила следующую проверку на 18 февраля, - рассказали наши коллеги. – Теперь написали заявление в прокуратуру. Кого-то же они должны боятся?

«Комсомолка» получила комментарии УК Центрального района. Коммунальщики объяснили неполадки в системе отопления некорректными техническими условиями, по которым был разработан проект для капитального ремонта системы отопления, прошедший здесь несколько лет назад. С тех пор жильцы и мерзнут каждую зиму.

- В работе использовались усредненные расчеты, не подходящие для этого конкретного здания, что повлекло за собой монтаж менее мощного оборудования. Соответственно, с теми параметрами: температурой и давлением, - которые сейчас идут от поставщика ресурса в дом, здание не прогревается, - пояснили в УК Центрального района. - Параметры должны быть как минимум в полтора раза выше текущих значений. Кроме того, по неизвестным нам причинам, частично не были заменены старые трубы. Таким образом, комнаты в разных частях здания прогреваются неодинаково.

В соседнем, 15-ом доме, также недавно прошел ремонт. И установленный здесь насос работает не корректно. Системы отопления двух многоэтажек связаны, что еще больше усугубляет ситуацию.

- Кроме того стены в зале Дома журналистов зашиты гипсокартоном, что недопустимо: доступ к общедомовым коммуникациям должен быть всегда открыт, - заявили коммунальщики. - Радиаторы отопления утоплены в нишу: тепло от батарей идет вдоль стены, внутри гипсокартонной перегородки.

Сейчас насос с дома №15 находится на ремонте. Во вторник его обещали вернуть и установить в доме. Пока в доме работает временное оборудование.