В погоне за дешевой курткой жительница Воронежа лишилась 156 тысяч рублей

За сутки воронежцы лишились из-за мошенников около миллиона рублей Фото: из архива «КП»

Листая объявления в соцети «Инстаграм», 35-летняя жительница Советского района Воронежа увидела заманчивое предложение – куртку за 1000 рублей. Девушка связалась с продавцом и тот выслал ей ссылку для регистрации и оформления заказа. Однако станица оказалась фальшивой, выудив с ее помощью у потерпевшей персональные данные, мошенники оформили на нее кредит в размере 156 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей полицейские начали проверку, направленную на установление личности подозреваемых и их поиски.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки жители Воронежской области потеряли из-за мошенников около миллиона рублей.