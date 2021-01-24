В Воронежской области в столкновении «Фольксвагена» с фурой погиб 26-летний водитель

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Страшная авария произошла около 8 часов утра в субботу, 23 января, на трассе «Каспий» на территории Грибановского района. 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» выехал на полосу встречного движения. В результате грубого нарушения правил дорожного движения иномарка в лоб столкнулась с движущимся во встречном направлении «Вольво FH12» с полуприцепом «Шмитц», под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель легковушки и его 30-летняя пассажирка. Обоих с места забрала «скорая». Впоследствии водитель от полученных травм скончался в больнице.

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.