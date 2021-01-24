В Воронежском заповеднике подготовили лыжный маршрут

Фото Воронежского заповедника

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Воронежском заповеднике оборудовали лыжный маршрут. Он начинается практически от автомобильной парковки на Центральной усадьбе, а старт – у вольера с волками. Маршрут кольцевой, представляет собой цифру «8», лыжня пересекается у арт-объектов Колокол и Мельница экологической тропы «В гармонии с природой».

- Возможны два варианта прохождения маршрута, - рассказали в заповеднике. – По одному из вариантов проходите на лыжах только по первому кольцу (протяженность 2,3 км). То есть, дойдя до выше указанных арт-объектов, поворачиваете и, следуя лыжне, возвращаетесь в начальную точку. Можно пройти весь маршрут полностью (протяженность 5,5 км): по достижении арт-объектов Колокол и Мельница следуете, не поворачивая, на второе кольцо. После его прохождения снова возвращаемся к арт-объектам.

Вход на маршрут свободный. Но лыжи придется привезли с собой: проката в заповеднике нет.

- Будьте внимательны и не отклоняйтесь от следа, оставленного снегоходом, - предостерегли в администрации заповедника. - Если выпадает снег, его всё равно заметно!