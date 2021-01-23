В Воронеже перевозчикам могут разрешить обслуживать троллейбусные маршруты автобусами

В Воронеже управление транспорта планирует разрешить перевозчикам в случае необходимости обслуживать троллейбусные маршруты автобусами большой вместимости. Об этом 23 января сообщил Виталий Иванищев, активист общественного движения «Город и транспорт».

- С одной стороны, это хорошо. Например, не пришлось бы закрывать 17 маршрут на время ремонта виадука, не закрыли бы 7 и 8 на время замены контактной сети. Простой маршрута влечет за собой отток пассажиров и последующее тяжелое восстановление. С другой стороны, причина данного разрешения весьма печальна. По-настоящему нормальных троллейбусов в нашем парке ровно 1 шт, это Оптима 348. Все остальные троллейбусы- и воронежские 2009 года, и московские подарки давно устарели как физически, так и морально, - считает Виталий Иванищев.

По мнению общественника Воронежу нужны новые современные троллейбусы, низкопольные, с возможностью динамической зарядки и функцией автономного хода.

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