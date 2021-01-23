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Общество

В Воронежской области уже 10 дней разыскивают пропавшего мужчину

Он не вернулся домой практически сразу после новогодних праздников
Олег ИВАНОВ
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Быть может, вы его видели?

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Воронежской области просят помочь в поиске 42-летнего Дмитрия Бондаря. Житель села Новая Усмань с 13 января 2021 года не связывался с родными.

Приметы пропавшего мужчины: рост - 178 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза.

В день исчезновения Дмитрий был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и черные ботинки

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России.