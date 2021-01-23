В Воронеже из-за несанкционированной акции протеста оказался перекрыт проспект Революции

Ранее в Воронеже прокуратура призвала не участвовать в митингах 23 января Фото: Кирилл Мишин

23 января центральная улица Воронежа, проспект Революции, оказался перекрыт из-за несанкционированной акции протеста. Как сообщает корреспондент «КП-Воронеж» с места события, несколько сот человек, в основном молодого возраста, участвуют в акции. Официальных данных о количестве людей, решивших принять участие, на данный момент нет.

Среди участников много студентов Фото: Кирилл Мишин

Подобные «прогулки» 23 января в городах России проводят сторонники арестованного на 30 суток оппозиционера Алексея Навального.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, автомобильное движение по проспекту Революции невозможно. Также тяжело проехать по улицам Степана Разина, Чайковского, Фридриха Энгельса и некоторым другим. Осложнено движение и у площади Ленина. Учитывайте это, выбирая маршрут в ближайшее время.

Ситуация на дорогах

Ранее в Воронеже прокуратура призвала не участвовать в митингах 23 января. В надзорном ведомстве отметили, что эти акции с мэрией никто не согласовывал. Пяти активистам, пытающимся их организовать, объявили предостережения о недопустимости нарушений закона.

19 января за публичную акцию по схожему поводу у кинотеатра «Пролетарий» жителю Воронежа дали пять суток административного ареста.