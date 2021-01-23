В летевшем из Воронежа в Москву самолете пассажиру стало плохо

По данным сервиса flightradar, самолет приземлился в Москве в 11:55 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

23 января в 10:58 из международного аэропорта Воронеж в столичный Шереметьево вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». На рейсе один из пассажиров почувствовал себя плохо. Мужчина во время полета позвал стюардессу и сказал, что у него проблемы со здоровьем. Об этом «КП-Воронеж» сообщил летевший по тому же направлению очевидец.

Так как время перелета составляет около часа, экипаж, видимо принял решение экстренно не приземляться в другом аэропорту. По данным сервиса flightradar, самолет приземлился в Москве в 11:55. После посадки пассажирам объявили о произошедшем инциденте и попросили подождать, пока медики окажут мужчине помощь. Пассажира вывели из самолета. Из аэропорта Шереметьево его тут же увезли на машине службы скорой помощи. Автомобиль медиков подъехал прямо к самолету. Остальных пассажиров, как рассказал очевидец, долго из самолета не выпускали: выходить они начали примерно в 12:20.