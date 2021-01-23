В Воронеже водитель «Фольксвагена» протаранил четыре автомобиля

Последствия ДТП Фото: СОЦСЕТИ

22 января воронежцы в социальных сетях сообщили о ДТП с участием пяти машин у одного из кафе на Петровской набережной. В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили «КП-Воронеж», что 31-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулся с припаркованными машинами.

Авария случилась примерно в 19:30 у здания №11/5 на Петровской набережной. «Фольксваген» протаранил сразу в четыре стоявших автомобиля: «Мицубиси Лансер», «Мерседес», «Фольксваген Гольф Плюс» и «Фольксваген Джетта». В это время в машинах никого не было. Поэтому люди не пострадали.

В социальных сетях очевидцы, сообщившие о ДТП, предполагают, что водитель мог быть не трезв. Однако официально данная информация не подтверждается. Инспекторам еще предстоит провести проверку.