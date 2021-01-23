В Воронеже спасатели сняли на видео рискованный прыжок в прорубь на Крещение

Момент прыжка Фото: принтскрин видео.

Количество искупавшихся в купелях в Крещенскую ночь в Воронежской области в 2021 году сократилось в несколько раз по сравнению с прошлыми годами. Почтили традицию чуть более 9 тысяч жителей региона. К счастью, все прошло без инцидентов.

Однако 22 января в паблике «Спасатели Воронежской области» в соцсетях появилось видео крайне рискованного прыжка в прорубь. Мужчина так «вошел» в воду, что вокруг разлетелись брызги. А он сам на несколько мгновений ушел под воду с головой. Однако позже счастливый воронежец вылез из проруби с криками: «Россия forever!»

- Теперь я однозначно знаю, зачем нужны у проруби спасатели и медики. Это пример бесподобной везучести «прыгуна». 5 сантиметров туда-сюда и все, травмировался бы однозначно, но нет. У меня был шок. Даже сначала думал, что камера не сработала, ан нет, сохранила пример того - как не нужно делать! - написал автор видео.

Напомним, купания на Крещение проходили с 22:00 18 января и до 6:00 19 января. В этом году организовали 9 мест в 5 районах Воронежа. Всего в регионе оборудовали около 110 купелей. Корреспонденты «КП-Воронеж» делали подробный репортаж, как воронежцы «смыли грехи и коронавирус».