Две трети воронежцев рассчитывают на рост зарплат в 2021 году

Половина жителей Воронежской области - 55% - считают, что на их карьеру будет влиять эпидемия COVID-19 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Две трети воронежцев рассчитывают на рост заработной платы в 2021 году. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Специалисты провели опрос соискателей из Воронежской области, чтобы узнать их ожидания от 2021-го относительно своей карьеры.

Так, 22% работающих жителей региона уверены, что их зарплата не вырастет в 2021 году. Чаще всего так отвечали представители сфер «Транспорт, логистика» и «Рабочий персонал», реже всего - из сфер «Искусство, масс-медиа».

С другой стороны большинство (63%) воронежцев так или иначе ожидают повышения уровня дохода. Например, 15% рассчитывают, что их зарплата станет больше, как минимум на треть.

- Половина жителей Воронежской области - 55% - считают, что на их карьеру будет влиять эпидемия COVID-19 (чаще всего это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Добыча сырья»), обратной точки зрения придерживается 36% опрошенных (чаще всего это рабочий персонал и ИТ-специалисты), - отмечают в hh.ru.

Четверть (25%) работающих жителей Воронежской области предполагают, что после новогодних праздников в их компании и вовсе сократят персонала. Но оптимистов все-таки больше (58%) - они уверены, что массовых увольнений не будет.