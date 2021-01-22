Даже суперигра вратаря не спасла воронежский «Буран» от проигрыша «Ростову»

Домашний матч с «Ростовом» хоккеисты «Бурана» долго вели на равных. В первом периоде порой даже казалось, что «ураганные» атакуют острее. Однако дальше преимущество по более внятным комбинациям перешло к гостям. Отличный матч сыграл вратарь «Бурана» Захар Виноградов. Он совершил много спасений. И был бессилен только справиться с добиванием на 47 минуте Вадима Щеголькова. Впрочем наш голкипер был уже «отыгран». Ростовчанин добавил шайбу уже в пустые ворота.

В конце матча отличился со знаком «минус» капитан Андрей Демидов. Он заработал дисциплинарное удаление на 12 минут. При этом команда на две из них осталась в меньшинстве. При том, что до финальной сирены оставалось 2 минуты 43 секунды.

Однако «ураганные» в меньшинстве сыграли чуть ли не лучше, чем на протяжении всего матча. Они даже создали опаснейший момент – шайба попала в штангу. Все-таки ростовчане дотерпели до конца игры. Но победа была, что называется, с осадочком.

У «Бурана» после этого поражения осталось 30 очков. «Ураганные» прочно оккупировали 24 место – то, что третье с конца.

Следующий матч «Буран» проведет на выезде с ХК «Тамбов». Соседи в отличие от нашей команды проводят неплохой сезон, занимают 12 место с 48 очками и, скорее всего, попадут в плей-офф. Черноземное дерби стартует в 18.30.