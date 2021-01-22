Под Воронежем шофера фуры признали виновным в смерти водителя «восьмерки»

От "Лады" мало что осталось Фото: читателя.

В Семилукском районном суде вынесли приговор шоферу грузового тягача Mercedes-Benz. 57-летнего жителя Краснодарского края признали виновным в смертельном ДТП, случившемся на дороге Семилуки – Землянск 1 ноября 2019 года.

ДТП случилось около 10 утра недалеко от хутора Быстрик. Столкнулись фура и «восьмерка». От удара «Ладу» сплющило и вынесло на обочину, а грузовик развернулся поперек дороги. В аварии погиб 34-летний водитель легковой машины, житель Семилукского района. Шофер фуры серьезных травм не получил.

Очевидцы тогда утверждали, что на встречную полосу вылетел водитель «восьмерки». Однако в суде посчитали доказанной прямо противоположную точку зрения на виновника аварии. По данным следствия, шофер фуры в момент ДТП отвлекся и выехал на встречную полосу. В результате чего и произошло роковое столкновение.

Водитель грузовика получил год колонии-поселения. На 2,5 года ему запретили управлять какой-либо машиной.