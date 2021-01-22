В Воронежской области иномарку угнал ее бывший владелец

Необычную кражу авто раскрыли верхнехавские полицейские. Вечером 19 января с заявлением об угоне «Фольквагена-Туарег» к ним обратился 37-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что около полудня оставил иномарку около одного из домов на улице Ленина села Верхняя Хава, а вечером на этом месте ее не нашел. Автомобиль был в хорошем состоянии, стоил не менее 700 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели видео с камеры, установленной на фасаде ближайшего магазина, и увидели, что угонщик подъезжал к месту преступления на такси. Вскоре стражи порядка установили его личность. Оказалось, что «Фольксваген» угнал его бывший владелец, 34-летний местный житель. Мужчину задержали на его квартире. В отделе полиции он рассказал, что несколько месяцев назад продал иномарку. Но второй комплект ключей на всякий случай оставил себе, заявив покупателю, что их потерял.

Через некоторое время 34-летний житель Верхней Хавы одолжил новому хозяину «Фольксвагену» крупную сумму. Тот не торопился возвращать деньги. Кредитор случайно увидел в селе свою бывшую машину и решил проучить должника. Открыл авто своими ключами, завел его и уехал. «Фольксваген» он припарковал на окраине Верхней Хавы на служебной стоянке предприятия, а потом отправился дальше по своим делам. Полицейские нашли машину и вернули ее законному владельцу.

В отношении «мстителя» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, грозящее угонщику, - штраф до 120 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы. До суда он обязан периодически «отмечаться» в отделе полиции.