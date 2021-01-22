Житель поселка под Воронежем заявил, что его избили гаишники

Правоохранители разбираются, допустили ли их коллеги рукоприкладство или нет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

28-летний житель поселка Воля Новоусманского района обвинил задержавших его инспекторов ГИБДД в том, что полицейские его жестоко избили. При этом мужчина не отрицает, что ехал на снятой с учета машине. И готов заплатить штраф. Однако недоумевает, почему инспекторы ГИБДД бросились на него с кулаками. Результат экзекуции, как заявляет сельчанин, - сломанная челюсть.

В региональном Следственном комитете проводят проверку обстоятельств задержания водителя. Первоначально в возбуждении уголовного дела отказали, однако теперь организовали дополнительную проверку.

В полиции, между тем, организовали свою проверку. По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками ДПС, замешанными в этой истории.