Ресторан в центре Воронежа закрыли на 15 суток

Лаундж-бар откроют, когда там сделают все необходимое для профилактики коронавируса. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

На проспекте Революции на 15 суток закрыли лаундж-бар «Мoro». Специалисты Роспотребнадзора во время проверки обнаружили там массу нарушений требований по профилактике коронавируса.

В заведении не было антисептических средств, не проводили дезинфекцию помещений, оборудования и посуды, нет оборудования для обеззараживания воздуха, не организован «входной фильтр» для сотрудников перед началом рабочей смены. Никто не следит за соблюдением социальной дистанции у посетителей, отсутствует в необходимом количестве разметка на полу, не организованы места обработки рук санитайзерами.

В связи с этим Центральный районный суд принял решение о закрытии лаундж-бара на 15 суток. Или пока все обнаруженные нарушения не будут устранены. Судебные приставы опечатали помещение заведения. При этом они предоставили владельцу возможность доступа туда для работы по устранению нарушений.

В региональном УФССП напомнили, что в 2020 году из-за нарушений требований безопасности во время коронавирусной инфекции закрывали 66 заведений в Воронежской области.